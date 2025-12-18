Duyum: Yeni yılda kadro düzenlemesi ile

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Yeni yilda kadro düzenlemesi ile TDP kapatılacak, içerideki polislerin çogu sokağa alınacak, Terör gibi bazi subelerde azaltılacakmış


Android60
Genel Müdür
18 Aralık 2025 20:16

nobody3465
Aday Memur
18 Aralık 2025 20:17
Android60
Genel Müdür
18 Aralık 2025 20:18

Zam konusunda duyum varmı peki?

Champion Gs
Aday Memur
18 Aralık 2025 20:20

Çok yerinde bir karar olur


Redkit112
Şef
18 Aralık 2025 20:46
bunca yıl neden yapılmadı. yıllarca 12/36 çalışabilirdik

Alp340626
Şef
18 Aralık 2025 21:38
çevre doğa koruma polisi kuruldu belediyenin yapacağı işi haydi diye polise verdiler kapandı toplum destekli polislik ne yapar hala anlayan var mı polis evinde sivil memur dururken neden polis çalışır nüfus müdürlüğünde bile çalışan polis var

akbey aslan
Şef
18 Aralık 2025 22:12
Geçen gün tdp pasta kursu vermişti bi yerde paylaşılmıştı pasta kursu almak isteyen gitsin mesleki kurslara yazılsın polisin işi pasta kursu vermek kapatılırsa yerinde olur
çevre doğa koruma polisi kuruldu belediyenin yapacağı işi haydi diye polise verdiler kapandı toplum destekli polislik ne yapar hala anlayan var mı polis evinde sivil memur dururken neden polis çalışır nüfus müdürlüğünde bile çalışan polis var

Guven Guler
Aday Memur
18 Aralık 2025 22:44
Torpilli personeli yerleştirecek bir birim işte acil olarak kapatılması gerekiyor.Hepsini benim de çalıştığım Polis merkezine versinler.

erhannn34
Daire Başkanı
18 Aralık 2025 22:48
bu yılı dört mukavemet ile kapatıyorum biri müşteki şüpheli tdp kapanmamalı geri kalan on beş yılda ben çalışayım pardon yatayım nasılsa herkes aynı maaşı alıyor yirmi dene sokak yeter

adanax343
Aday Memur
19 Aralık 2025 01:54
tdp kapanınca ordaki personel karakola korumaya falanmı gelecek sanıyorsunuz büronun birine bi masa daha koyup devam eder

istanbul006
Aday Memur
19 Aralık 2025 03:34

Güven Masasıda kapanmalı


Bern1992
Aday Memur
19 Aralık 2025 05:39

Uyurken üzerinde bataniye varmıydı. Acık kalmış üstüne uyurken


White3425
Şef
19 Aralık 2025 08:37
yokki zaten hangi karakolda uygulanıyor
Güven Masasıda kapanmalı


Sbz1dftd
Daire Başkanı
19 Aralık 2025 08:38
toplum destekli polislik kalksın ne iş yapıyor ordaki memurlar okullara giderek ne hediye veriyorlar güven masası kalksın polis evlerinde polisler çalışmasın emlak inşaat şube müdürlüğü kapatılsın yada sivil memurlara teslim edilsin lojistik şubede sivil memurlara verilsin ulaştırma da sivil şöförlere devredilsin polis sahaya insin personel eksikliği olmaz zaten böyle olursa

kripto1982
Daire Başkanı
19 Aralık 2025 09:02

Aynen devrem yatan adamlar saha ya girerse hemen 12 36 geçilir orjinal olarak

toplum destekli polislik kalksın ne iş yapıyor ordaki memurlar okullara giderek ne hediye veriyorlar güven masası kalksın polis evlerinde polisler çalışmasın emlak inşaat şube müdürlüğü kapatılsın yada sivil memurlara teslim edilsin lojistik şubede sivil memurlara verilsin ulaştırma da sivil şöförlere devredilsin polis sahaya insin personel eksikliği olmaz zaten böyle olursa

yakışıgım
Şube Müdürü
19 Aralık 2025 09:31

Guclven masası zaten kaldı mı ki orasi için alınan kadın personel herbiri bir komsere yüzük taktırdi kendini rahat bı yere aldı niye gece mesaisi yapsınlar ki bürolar dururken

Güven Masasıda kapanmalı


Gökalp yıldız
Şef
19 Aralık 2025 09:36

800 personeli olan bir ildeyim. TDP dediğimiz şubede 3 memur var. Evet kesinlikle kapatılsın, o 3 memur karakol asayiş trafikte çalışsın. Ama hayalet personeller arasında devede kulak kalır. Teşkilat ta o kadar görünmez kayıp ne idüğü belirsiz yer, görev varki. Asıl onlar çekilmeli. Belediye başkanını neden polis korur? Adliye lojmanları, parti binaları, sinagog, milletvekilleri, eski bakanlar,,,, bunları neden polis bekler korur? Asıl en gereksiz israf birim koruma, hassas bölgeler. Emniyet birimleri hariç beklenen korunan heryer ve şahıs için harcanan polis israfın daniskasıdır. Takmışsınız TDP, haydi. Evet ikiside saçmalık. Ama onlara gelene kadar... Adam 30 sene önce 1 dönem tarım bakanlığı yapmış, emrinde 2 tane polis. 1 valinin emniyete külfeti, orta seviyede bir il için 15-20 polis memuru. Adliyeler öyle, başsavcısı, ağır ceza reisi,,, daha yüksek siyasileri söylemeye gerek bile yok. Teşkilatta 300.000 personel var, ama 150.000 i polislik yapmıyor. Ülkede toplasan 100-150 nin polis çalışıyor


ozgurcocuk17
Aday Memur
19 Aralık 2025 09:46
Hay ağzına sağlık devrem. Bizim esas meselemiz sağdaki soldaki ne ödülü belli olmayan kayıp personeller. TDP den bize ne gelse ne gelmese ne zaten 3-5 kişi calisiyor.
800 personeli olan bir ildeyim. TDP dediğimiz şubede 3 memur var. Evet kesinlikle kapatılsın, o 3 memur karakol asayiş trafikte çalışsın. Ama hayalet personeller arasında devede kulak kalır. Teşkilat ta o kadar görünmez kayıp ne idüğü belirsiz yer, görev varki. Asıl onlar çekilmeli. Belediye başkanını neden polis korur? Adliye lojmanları, parti binaları, sinagog, milletvekilleri, eski bakanlar,,,, bunları neden polis bekler korur? Asıl en gereksiz israf birim koruma, hassas bölgeler. Emniyet birimleri hariç beklenen korunan heryer ve şahıs için harcanan polis israfın daniskasıdır. Takmışsınız TDP, haydi. Evet ikiside saçmalık. Ama onlara gelene kadar... Adam 30 sene önce 1 dönem tarım bakanlığı yapmış, emrinde 2 tane polis. 1 valinin emniyete külfeti, orta seviyede bir il için 15-20 polis memuru. Adliyeler öyle, başsavcısı, ağır ceza reisi,,, daha yüksek siyasileri söylemeye gerek bile yok. Teşkilatta 300.000 personel var, ama 150.000 i polislik yapmıyor. Ülkede toplasan 100-150 nin polis çalışıyor

