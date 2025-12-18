Duyum: Yeni yılda kadro düzenlemesi ile

çevre doğa koruma polisi kuruldu belediyenin yapacağı işi haydi diye polise verdiler kapandı toplum destekli polislik ne yapar hala anlayan var mı polis evinde sivil memur dururken neden polis çalışır nüfus müdürlüğünde bile çalışan polis var

