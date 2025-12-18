Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
18 Aralık 2025 20:09
DUYUM.
Yeni yilda kadro düzenlemesi ile TDP kapatılacak, içerideki polislerin çogu sokağa alınacak, Terör gibi bazi subelerde azaltılacakmış

Android60
Genel Müdür
18 Aralık 2025 20:16

Money?


nobody3465
Aday Memur
18 Aralık 2025 20:17
don't know :)
Android60, 4 dk. önce

Money?


Android60
Genel Müdür
18 Aralık 2025 20:18

Zam konusunda duyum varmı peki?

nobody3465, 3 dk. önce
don't know :)
