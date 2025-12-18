Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

ODTÜ İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı


18 Aralık 2025 20:28
ODTÜ İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı

Merhabalar,

ODTÜ İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi yazılı giriş sınavına girmeye hak kazandım. Bu yazılı sınavda ne gibi bir soru beklemeliyim? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi, başka bir üniversitenin doktor öğretim üyesi kadrosunaTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemÖğretim Görevlisi istifa sonrası geri dönüş?Öğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..Meslek yüksekokuluna öğretim görevlisi alınırken ilana dil puanı şartı?Öğretim görevlisi daire başkanı olarak görevlendirilirse?

Sözlük

günün filmi 1 recep yazıcıoğlu 1 WarGames 1 ferahfeza 1 van kedisi 1 Anadolu roma şehirleri 5 Göbeklitepe 1 yasaklı madde testleri 7 antartika 1 kavimler göçü 1

Son Haberler

'GAİN' soruşturmasında 3 şüpheli hakkında tutuklama talebiFatma Zehra Kınık hakkında yeniden karar verildiRutte, Ukrayna'nın NATO'ya girişini engelleyen ülkeleri açıkladıŞişli'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandıBakan Tunç'tan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına dair açıklama

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.