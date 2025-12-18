Bakanlığın Ücretli-Sözleşmeli Öğretmen Ödeme Programı Yok

-2026 yılına giriyoruz, robotlar ve yapay zeka devrindeyiz.

-KOSKOCA bakanlığımızın ülke genelinde standart uygulanan bir ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen maaş-ek ders bordro programı yok.

-Müdürlükler özel şirketlerden her yıl program almak zorunda bırakılıyor. Tasarruf tedbirleri diye temizlik ve kırtasiye paraları zar zor gönderilirken her sene bu şirketlere verilen paralar yazıktır.

-Bakanlığın hiç mi bilgisayar-yazılım mühendisi yok, basit bir sistem. Ne iş yapıyor bunlar orda? Beceremiyorsanız verin biz yapalım arkadaş.

-İnsan kaynakları girsin bilgileri, okullar puantajları girsin, bordro otomatik oluşsun kadroluların ek dersleri gibi. Gereksiz bir bürokrasi ve özel şirketlere para kazandırma içerisindeyiz.

NEDEN NEDEN NEDEN???