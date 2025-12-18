Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Anksiyete , panik atak ve namaz Hk.


18 Aralık 2025 21:33
Anksiyete , panik atak ve namaz Hk.

Selam Aleyküm arkadaşlar, ben başka kurumdan emekli oldum, benim sorum şu, camide cemaatla namaz kılarken ben de kalp atışı hızlanıyor, terliyorum ve dengem de bozukluk oluyor, özellikle de yatsı ve sabah namazlarında, diğer vakitlerde pek sıkıntı olmuyor, yatsı ve sabah namazlarında süre uzun olduğu için, biraz anlattığım durumlar mevcut, bu durumda ne yapmam lazım, böyle durumda olan arkadaşımız var mı, Allah razı olsun

