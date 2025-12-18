Atama şekli

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
18 Aralık 2025
Bence teşkilatta memur alım şartlarını değiştirmeliler. Mesela Marmara bölgesi için kaç personel lazım örnek veriyorum o yıl için 2000 polis lazım, o bölgenin insanından 2000 kişi almalılar. Ve o kişiler sadece Marmara bölgesinin polisi olmalı, her bölgeyi bu şekilde yaparlarsa, herkes memleketine yakın yerde çalışır, illa şark denen şeyin yapılmasını istiyorlarsa, bölge içinde bulunan şehirlerde tayin olmalı, örnek veriyorum personelin memleketi istanbul?dur. Edirnede 6 8 yıl şark yapar, sonra İstanbul?a memleketine gelir oradan emekli olur bu şekilde yeni bir sistem gelmesi lazım, kaldı ki bekçilerin sistemide bu şekilde kendi memleketlerinde çalışıyorlar, polisler olarak biz de kendi bölgemizde çalışalım. bölgesel polislik sistemi. On numara beş yıldız sistem.

