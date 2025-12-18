teşkilata memur alım şartları değişmeli

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
18 Aralık 2025 21:39
Bence teşkilatta memur alım şartlarını değiştirmeliler. Mesela Marmara bölgesi için kaç personel lazım örnek veriyorum o yıl için 2000 polis lazım, o bölgenin insanından 2000 kişi almalılar. Ve o kişiler sadece Marmara bölgesinin polisi olmalı, her bölgeyi bu şekilde yaparlarsa, herkes memleketine yakın yerde çalışır, illa şark denen şeyin yapılmasını istiyorlarsa, bölge içinde bulunan şehirlerde tayin olmalı, örnek veriyorum personelin memleketi istanbul?dur. Edirnede 6 8 yıl şark yapar, sonra İstanbul?a memleketine gelir oradan emekli olur bu şekilde yeni bir sistem gelmesi lazım, kaldı ki bekçilerin sistemide bu şekilde kendi memleketlerinde çalışıyorlar, polisler olarak biz de kendi bölgemizde çalışalım. bölgesel polislik sistemi. On numara beş yıldız sistem.


Oznendr
Aday Memur
18 Aralık 2025 23:28

Devrem 15 yıllık memurum , istanbul ve Ankara olmak üzere 2 buyuksehirde çalıştım,Ankara kadrosunda binlerde Ankara doğumlu polis bulursun lakin stanbul çocuğu olupta polislik yapan 15 kişi tanımadım,İstanbul ve çevresi marmara çocuğu polislik yapma para o şehirlerde ,polisligi Anadolu çocuğu yapıyor ,

