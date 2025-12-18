KİT'den KİT'e atanma ve istifa

Arkadaşlar merhabalar bir sorum olucak şuan kitte memur olarak çalışıyorum 1 yılımı doldurmak üzereyim. 2026 kpss ile başka bir kit kurumuna tekniker olarak atanabilirmiyim ? 3 Yıl bekleme süresi yada istifa edip 1 yıl bekleme süresi farklı ünvanda atanmayı kapsıyor mu?

Ösym nin kılavuzunda -bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle- diye geçen yerde farklı bir diploma mı gerekiyor yoksa mevcutta atandığım diploma ile farklı ünvana atanabiliyormuyuz?

sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe;mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı veöğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz.