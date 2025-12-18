Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

KİT'den KİT'e atanma ve istifa


18 Aralık 2025 21:53
KİT'den KİT'e atanma ve istifa

Arkadaşlar merhabalar bir sorum olucak şuan kitte memur olarak çalışıyorum 1 yılımı doldurmak üzereyim. 2026 kpss ile başka bir kit kurumuna tekniker olarak atanabilirmiyim ? 3 Yıl bekleme süresi yada istifa edip 1 yıl bekleme süresi farklı ünvanda atanmayı kapsıyor mu?

Ösym nin kılavuzunda -bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle- diye geçen yerde farklı bir diploma mı gerekiyor yoksa mevcutta atandığım diploma ile farklı ünvana atanabiliyormuyuz?

sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe;mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı veöğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz.

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD promosyon399'dan istifa edip KPSS ile başka kuruma geçmekDHMİ alım sayıları merkezi atamada dikkat çekiyorBelediye tekniker maaşıTEİAŞ promosyonDHMİ elektrik teknikeriKİT'den 657'ye geçişDevlet malzeme ofisi nasıl bir kurum?DHMİ'de elektronik teknikerliği

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Anadolu roma şehirleri 5 van kedisi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 günün filmi 1 kavimler göçü 1 recep yazıcıoğlu 1 silver ve rüyalar kitabı 1 Yatırım Fonları 1 yasaklı madde testleri 7

Son Haberler

Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanede tedavi edildiAsgari ücrette gözler üçüncü toplantıdaHabertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ifade verdiBakan Yumaklı: Mesele gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma meselesiTBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.