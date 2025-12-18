Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Engelli öğretmen norm fazlası olur mu?


18 Aralık 2025 21:55
Engelli öğretmen norm fazlası olur mu?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre engeli öğretmen norm fazlası olamayacakmis. Önceki yilarda böyle miydi


kimuni
Genel Müdür
18 Aralık 2025 22:02

Evet. Aslında engelli öğretmeni görevlendirme olarak da gönderemiyorlarmış. Bana özelden buna dair birkaç tane mesaj ulaştı. Ama uğraşmıyorum şahsen bir takım içiboş egosu yüksek insanların değmez konularıyla uğraşmayayım dedim.


gıdaaa
Aday Memur
18 Aralık 2025 22:08

Bu hep böyleydi hocam, yönetmelikte var. Engelli öğretmenin lojmanda oturma hakkı da 1 yıl daha fazla vb...

