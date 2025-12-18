Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Arkadaşının Whatsappını Ele Geçiren Öğretmen


18 Aralık 2025 23:07
Öğretmen Arkadaşının Whatsappını Ele Geçiren Öğretmen

Arkadaşlar okulda kadın bir öğretmenin whatsapp mesajlarına iki öğretmen erişiyor okuyor ve bu mesajları okulda yayıyorlar. okul müdürü öğretmen toplantısında bunu mesajları ele geçirilen öğretmene soruyor kadında gidiyor savcılığa başvuruyor. şimdi jandarma ifadeye çağırdı ne yapmamız lazım. bu işin sonucu ne olur dersiniz.


mns363636
18 Aralık 2025 23:09

buna benzer bir durum bugün memurdavalari isimli bir sitede haber oldu. orada yazanlar doğruysa olay baya ciddi. hukuktan anlayan biri yardımcı olabilir mi :(


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
18 Aralık 2025 23:15

Ne mi yapacaksınız? Tabiki de zulme uğrayanın yanında duracaksınız. Ne demek yahu, bir kadın öğretmenin özel mesajlarını okuyp okulda yaymak? Bu iki karaktersizin memuriyetlerine derhal son verilmelidir, adli olarak da cezalandırılmalılar. Bunu bir de soruyor musunuz gerçekten.


mns363636
18 Aralık 2025 23:18

Mavi Ufuklar arkadaşım tabi ki de ben bildiğimi, gördüğümü anlatacam. adli bir soruşturmada yalan söyleyemem Allah korusun yalan beyan, suçluyu korumaktan savcı banada dava açabilir. amam bu öğretmenlere ne olur bunu merak ediyorum aslında. memurdavalari sitesindeki habere göre bu durum baya ceza gerektiriyor. ben yine de üzülüyorum keşke yapılmasaydı böyle bir şey


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
18 Aralık 2025 23:22

Sen olsan çocuğunu bu iki karaktersize emanet eder misin? Bunların yetiştireceği çocuklardan kime ne hayır gelir. Adli olarak ceza alacaklar. İdari olarak memuriyete son verme gerekçesidir. Okul müdürü durumu derhal bakanlığa bildirmeli. Ne biliyorsanız onu söyleyeceksiniz, ne eksik ne fazla. Bir zulmü örtbas eden de o zulmün ortağıdır.

mns363636, 18 dk. önce

mns363636
18 Aralık 2025 23:36

tabi ki doğruyu söyleyecem. haklısın ben öğretmen olarak hakim karşısına suçlu olarak çıkamam adliyede yalan söyleyip başımı belaya sokamam.

