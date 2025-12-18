Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlası öğretmenlerin alan değişikliği ve diğer bakanlıklara naklen geçişi


norm fazlası öğretmenlerin sayısı git gide artıyor ve artmaya devam edecek. öğretmen alımları neredeyse sıfırlandı ama öğrenci sayıları azaldığı için öğretmenlerin norm fazlası olması durumu giderek şiddetlenecek. Bu durumda eğer öğretmenlerin ikinci bir diploması var ise önce bakanlık içi diğer sınıflara geçişi kolaylaştırılmalı, gerekirse diğer bakanlıklara diplomalarına uygun kadrolar ile naklen geçişlerinin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyorum.

