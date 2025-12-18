Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Merkezi yerleştirmeler ve kurum ilanları arasında istifa ve yeniden atanma (4Bkadrolar)


Merhaba

1- Merkezi yerleştirmede sözleşmeli memurluk kazanılıp işe başlanması ancak daha sonra ( 3-6-12 ay vb ) başka bir kurumun (merkezi olmayan ) sözleşmeli memur alımı kazanılması halinde istifa ederek yeni işe doğrudan başlanabiliyor mu ?

2- Merkeziden sözleşmeli kazanıldıktan (ve işe başlandıktan ) sonraki başka bir merkezi alımda kadrolu memurluk tercihi yapılabiliyor mu ? yoksa daha önce merkezi yerleştirmede tercih yapıldığı için puan kullanılamıyor mu ? ( yeniden sözleşmeli kadro için tercih yapılamadığını , puanın yandığını biliyoruz)

3- Kurumun kendi ilanı ( merkezi olmayan ) ile sözleşmeli 4b kazanıp işe başlayan kişi, daha sonraki aylarda ki MERKEZİ alım sözleşmeli memurluk tercihi yapabiliyor mu ?

