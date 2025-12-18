İNFAZ KORUMA MEMURU ÜNİVERSİTE OKUMASI

Merhaba arkadaşlar ben 2024 kpss ye girdim 80 puan aldım lise mezunuyum infaz koruma memuru olmak istiyorum fakat hem üniversite okuyup hemde infaz koruma memuru olarak görevime devam etmek istiyorum başka bir ilde üniversite kazanırsam bana üniversite kazandığım ile tayin hakkı verirler mi lütfen bilen biri varsa cevap versin

