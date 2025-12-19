Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sağlık yönetimi büro personeli


19 Aralık 2025 01:13
Sağlık yönetimi büro personeli

Sağlık yonetiminden buro personeli olanlar kadroya hangi unvanla geciyor


Yenimemurrr
Aday Memur
19 Aralık 2025 01:27
Genel idari hizmetler sınıfında mi oluyor
Toplam 1 mesaj

