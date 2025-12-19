Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DSİ


19 Aralık 2025 01:22
DSİ
DSİ büro personeli maaşları ne kadar

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD promosyon399'dan istifa edip KPSS ile başka kuruma geçmekDHMİ alım sayıları merkezi atamada dikkat çekiyorBelediye tekniker maaşıDHMİ çalışanları burayaDHMİ elektrik teknikeriTEİAŞ promosyonDevlet malzeme ofisi nasıl bir kurum?DHMİ'de elektronik teknikerliği

Sözlük

WarGames 1 van kedisi 1 antartika 1 Anadolu roma şehirleri 5 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 kavimler göçü 1 günün filmi 1 Göbeklitepe 1 recep yazıcıoğlu 1 silver ve rüyalar kitabı 1

Son Haberler

Vergi, Sosyal Güvenlik ve Kamu Maliyesinde Kapsamlı DeğişiklikKDK Açıkladı, Resmi Tatil Günleri Yıllık İzin Süresinden Düşülür Mü?19 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıABD, Türkiye, Katar ve Mısır'dan 'Gazze Zirvesi'Bakan Tunç'tan düşürülen İHA'ya dair açıklama

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.