Polis mıntıkasındaki bir çok operasyonlar Jandarmaya yaptırılıyor


19 Aralık 2025 09:23
Polis mıntıkasındaki bir çok operasyonlar Jandarmaya yaptırılıyor

Son dönemde özellikle İstambulda ünlülelere yönelik uyuşturucu operasyonu vs. başka bir çok operasyonları Polis mıntıkasında Jandarmaya yaptırıyor bu maksatlı bir tutumumu İstanbulda Savcılık tarafından polise güvenmi yok nedir bunun nedeni bilen var mı çok saçma ve bu tutum benim görüşüm emniyet ile jandarma arasını açar. Kimin eli kimin cebinde oluyor.


masterrrrr
Şef
19 Aralık 2025 09:32

Polise guvenmiyorlar tabiki :))

