Engellilerin çalışma koşullarında pozitif ayrımcılık: yarı zamanlı, evden veya hibrit çalışma

Merhaba forum üyeleri,

Ben bir engelli birey olarak (veya engellilerin haklarını savunan biri olarak), ülkemizdeki engelli istihdamı konusunda bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi, engellilerin günlük hayatları zaten çeşitli zorluklarla dolu. Fiziksel, zihinsel veya duyusal engeller nedeniyle iş hayatına katılımımız, standart çalışma modelleriyle sınırlı kalıyor. Maalesef, mevcut yasal düzenlemelerde engelliler için yarı zamanlı çalışma, evden çalışma veya hibrit modeller gibi esnek seçenekler yeterince yer almıyor. Bu durum, birçok engellinin iş gücünden uzak kalmasına veya verimsiz koşullarda çalışmasına neden oluyor. Ben bu konuda pozitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda bir öneri sunmak istiyorum.

Sorun Nedir?

Engellilerin büyük bir kısmı, tam zamanlı ofis ortamında çalışmak zorunda kaldıklarında sağlık sorunları, ulaşım zorlukları veya enerji tükenmesi gibi engellerle karşılaşıyor. Örneğin:

Engel durumu ağır olan bireyler için her gün işe gitmek, fiziksel olarak yorucu ve riskli olabilir.

Bazı engeller (örneğin, kronik ağrılar veya hareket kısıtlılığı) nedeniyle uzun saatler masa başında kalmak verimliliği düşürüyor.

Pandemi döneminde birçok şirketin benimsediği evden çalışma modeli, engelliler için kalıcı bir çözüm olabilirdi, ancak yasal çerçevede bu seçenekler zorunlu veya teşvik edici değil.

Bu durum, engellilerin istihdam oranını düşük tutuyor ve toplumda ayrımcılığı pekiştiriyor. Oysa Anayasamız ve uluslararası sözleşmeler (örneğin, BM Engelli Hakları Sözleşmesi), engellilere eşit fırsatlar sağlanmasını emrediyor. Pozitif ayrımcılık, burada devreye girmeli: Engellilere özel esneklikler vererek, eşitlik değil adalet sağlanmalı.

Öneri: Esnek Çalışma Modelleri İçin Yasal Düzenleme

İşverenlere ve devlete şu önerileri sunuyorum:

Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı: Engel durumuna göre haftalık çalışma saatleri azaltılsın. Örneğin, hafif engelli bireyler için 20-30 saatlik modeller, ağır engelliler için ise daha düşük saatler zorunlu hale getirilsin. Bu, SGK primleri ve maaşlarda kayıp olmadan yapılabilir.

Evden Çalışma veya Hibrit Modeller: Engel türüne göre (örneğin, mobility sorunları olanlar için) tam evden çalışma seçeneği standart hale getirilsin. Hibrit modelde, haftada 1-2 gün ofis ziyareti yeterli olsun. Uzaktan destek verebilecek roller (IT, danışmanlık, veri girişi gibi) için bu öncelikli olsun.

İş Yükü Hafifletme: Engellilerin performansını artırmak için iş tanımlarında esneklik sağlanmalı. Örneğin, bir engelli çalışan, ofise gelmeden video konferansla katkı verebilmeli.

Bu öneriler, mevcut Engelliler Hakkında Kanun'a ek maddelerle entegre edilebilir. İşverenlere vergi teşvikleri veya devlet destekleri verilerek teşvik edilebilir.

Faydaları Neler Olur?

Engelliler İçin: Hayat kalitesi artar, bağımsızlaşma teşvik edilir. Verimlilik yükselir çünkü dinlenmiş ve motive bireyler daha iyi performans gösterir.

İşverenler İçin: Yetenek havuzu genişler, çeşitlilik artar. Araştırmalar gösteriyor ki, esnek modeller turnover'ı azaltır ve üretkenliği artırır.

Toplum İçin: Engellilerin ekonomik katılımı güçlenir, sosyal eşitsizlik azalır. Pozitif ayrımcılık, uzun vadede herkese fayda sağlar.

Sonuç olarak, engellilerin "zaten zor" hayatlarını kolaylaştırmak için bu esnek modelleri hayata geçirmeliyiz. Bu bir lütuf değil, hak. Forumda bu konuyu tartışalım: Sizce nasıl bir yasal değişiklik yapılmalı? Deneyimlerinizi paylaşın, belki bir imza kampanyası başlatabiliriz. Teşekkürler!