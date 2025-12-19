Kaybedenler Kulübü

Gündem \ Hayata Dair
Her kayıp üzmüyordu hayatta ve kaybedenlerin de tebessümü çoktu.

Delirirken müzik dinlerdik...


Jennifer-
19 Aralık 2025 10:27

https://youtu.be/4Uxsbi7UwAw?si=kv5Zp5yStZkicX1h


kazma...
Başbakan Müsteşarı
19 Aralık 2025 10:36

ayva mı lazımdı :)


Jennifer-
19 Aralık 2025 10:38

Ayva tatlısı da bir kazançtı:)


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
19 Aralık 2025 10:41

hep kaybetmey mahkum


kazma...
Başbakan Müsteşarı
19 Aralık 2025 10:41

reçeli de güzel olur :)


Jennifer-
19 Aralık 2025 11:40

Reçel için savasabilirim:)

kazma..., 3 saat önce

reçeli de güzel olur :)


Jennifer-
19 Aralık 2025 11:42

Nilgün'e kaybettim kelimelikte. Günün tek kaybı olsun..

