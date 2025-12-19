Mühendislik Mezunu Sözleşmeli 4B Programcı

Merhaba,

Bazı kamu kurumlarında 657/4-B kapsamında Sözleşmeli Programcı kadroları açılmakta; bu ilanlarda Bilgisayar Mühendisliği lisans mezuniyeti ve en az D seviye yabancı dil şartı aranmaktadır. Bu ilanlardan birine başvurdum ve şu anda bu kapsamda istihdam ediliyorum.

İlanı ilk gördüğümde, mühendisliğe yakın bir maaş ve benzer özlük hakları olacağını düşünmüştüm. Ancak uygulamada durumun hiç de böyle olmadığı ortaya çıktı. Fiilen ön lisans (tekniker) seviyesinde maaş alınmakta ve mühendislik unvanına bağlı haklardan yararlanılamamaktadır.

Buna karşın, kurumda mühendis unvanlı personel daha düşük nitelikli işlerle ilgilenirken; bana, nitelik ve sorumluluk açısından çok daha ileri düzey mühendislik bilgisi ve becerisi gerektiren işler verilmektedir. Bu durum, personel arasında unvan ve mali haklar bakımından objektif ve makul bir gerekçeye dayanmayan bir farklılık yaratmakta; Anayasa?nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine ve idarenin hukuka uygun işlem yapma yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan;

?Fiilen mühendislik işi yapmam,

?Mezuniyetim itibarıyla mühendislik niteliklerine haiz olmam,

?Açılan kadronun şartlarında açıkça Bilgisayar Mühendisliği lisans mezuniyeti aranması,

657 sayılı Kanun?un 36. maddesinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki mühendislik görevlerinin fiilen ifa edildiğini açıkça göstermektedir.

Kurum, kadro şartı olarak mühendislik mezuniyetini arayarak ve fiilen mühendislik işi yaptırarak, yapılan işin mahiyetinin mühendislik olduğunu kabul etmiş olmaktadır. Buna rağmen bu pozisyondaki personelin, kurumda görev yapan mühendislerden unvan ve mali haklar açısından daha aşağıda tutulması, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine aykırı olup ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır.

Bu noktada;

?Benim ve benimle benzer durumda olanların nasıl bir yol izlemesi gerekir?

?Kurum, mevcut sözleşmeleri ?sözleşmeli mühendis? statüsünde yeniden düzenleyebilir mi?

?Mevcut sözleşmeler feshedilerek, sözleşmeli mühendis olarak yeni sözleşme yapılması hukuken mümkün müdür?

Bu konuda bilgisi, tecrübesi, görüşü veya önerisi olan tüm emekçi abi ve kardeşlerimin desteklerini bekliyorum. Bu mesele yalnızca şahsım için değil, benimle benzer durumda mağdur edilen birçok emekçi arkadaşımız için de hakkaniyetin ve adaletin tesisine katkı sağlayacaktır.