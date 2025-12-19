icra sorusturmasindan ceza almak veya almamak

Arkadaşlar şuan kesinleşen 3 icra dosyam var itirazinin sonucunu beklediğim ve 3-4 ay içerisinde gelecek de 3. Toplam 6 dosyam olacak bu borç sağlık sebeplidir ve tek derdim kademe cezası almamak veya hiç ceza almamak çünkü daha önümde nasipse yıllarım var yaninda olmam gereken cocuklarim. Her dosyaya ayri bir cezami verilecek ? Her ceza için ayri bir idari mahkememi açmam gerekecek? Eşim den ayrı yaşıyorum fakat henüz resmi bir boşanma söz konusu değil ben ceza alir isen ve boşanma da gerçekleşir ise eşimin tayin olacağı yere çocuklarım için ben tayin yazamayacak miyim ?? Alınan cezalarin bir süresi varmi yoksa ben kademe alinca hiç mi tayin isteyemiyorum ??

Arkadaşlar şuan kesinleşen 3 icra dosyam var itirazinin sonucunu beklediğim ve 3-4 ay içerisinde gelecek de 3. Toplam 6 dosyam olacak bu borç sağlık sebeplidir ve tek derdim kademe cezası almamak veya hiç ceza almamak çünkü daha önümde nasipse yıllarım var yaninda olmam gereken cocuklarim. Her dosyaya ayri bir cezami verilecek ? Her ceza için ayri bir idari mahkememi açmam gerekecek? Eşim den ayrı yaşıyorum fakat henüz resmi bir boşanma söz konusu değil ben ceza alir isen ve boşanma da gerçekleşir ise eşimin tayin olacağı yere çocuklarım için ben tayin yazamayacak miyim ?? Alınan cezalarin bir süresi varmi yoksa ben kademe alinca hiç mi tayin isteyemiyorum ??