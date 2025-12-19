Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

icra sorusturmasindan ceza almak veya almamak


19 Aralık 2025 11:04
icra sorusturmasindan ceza almak veya almamak
Arkadaşlar şuan kesinleşen 3 icra dosyam var itirazinin sonucunu beklediğim ve 3-4 ay içerisinde gelecek de 3. Toplam 6 dosyam olacak bu borç sağlık sebeplidir ve tek derdim kademe cezası almamak veya hiç ceza almamak çünkü daha önümde nasipse yıllarım var yaninda olmam gereken cocuklarim. Her dosyaya ayri bir cezami verilecek ? Her ceza için ayri bir idari mahkememi açmam gerekecek? Eşim den ayrı yaşıyorum fakat henüz resmi bir boşanma söz konusu değil ben ceza alir isen ve boşanma da gerçekleşir ise eşimin tayin olacağı yere çocuklarım için ben tayin yazamayacak miyim ?? Alınan cezalarin bir süresi varmi yoksa ben kademe alinca hiç mi tayin isteyemiyorum ??

Çok Yazılan Konular

Adalet Hizmetleri Sınıfı ve Uzman Katiplikİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım Lütfen2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yıMazeret tayiniCte Görevde Yükselme Sınavında Soruların 60 veya 70 tanesinin belirli bir soru bankasından alındığı Yeşil pasaport için dolu boş kararnamesi hkSözleşmeli zabıt katibi Eş durumu tayini hakkında bilgi.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Bu sendikalar nerede

Sözlük

kavimler göçü 1 ferahfeza 1 yol 2 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 silver ve rüyalar kitabı 1 antartika 1 güne bir söz bırak 1 omurilik felci 1 Anadolu roma şehirleri 6

Son Haberler

Adana kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındıİstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisiHafta sonu 3 sınav düzenlenecekGenç istihdamı için 350 milyon Euro Dünya Bankası desteği!AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.