Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Eti maden genel müdürlük mü taşra mı ?


19 Aralık 2025 11:06
Eti maden genel müdürlük mü taşra mı ?

Merhabalar

2025/2 kpss döneminde metalurji müh. için hem kırka hem genel müdürlükte alım yapacak. Puanım yüksek muhtemelen hangisini önce tercih edersem o gelecek. Genel müdürlükte ya da taşra teşkilatlarında çalışan mühendis arkadaşlar çalışma şartları maaş sosyal haklar vb konularda bilgi verirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD promosyon399'dan istifa edip KPSS ile başka kuruma geçmekDHMİ çalışanları burayaDHMİ alım sayıları merkezi atamada dikkat çekiyorBelediye tekniker maaşıKİT'ler hakkındaDHMİ elektrik teknikeriTEİAŞ promosyonDevlet malzeme ofisi nasıl bir kurum?

Sözlük

yasaklı madde testleri 8 Yatırım Fonları 1 Anadolu roma şehirleri 6 ferahfeza 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 günün filmi 1 omurilik felci 1 kavimler göçü 1 güne bir söz bırak 1 yol 2

Son Haberler

Adana kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındıİstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisiHafta sonu 3 sınav düzenlenecekGenç istihdamı için 350 milyon Euro Dünya Bankası desteği!AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.