Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

YİH Sınıfının Kaldırılarak GİH Sınıfına Geçirilmesi Doğru mu, Etik mi?


19 Aralık 2025 11:34

YİH Sınıfının Kaldırılarak GİH Sınıfına Geçirilmesi Doğru mu, Etik mi?
Yardımcı Hizmetler Sınıfının, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi etik mi?

Bu ankete 1 saat 40 dakikada, 4 kişi oy kullandı

Yardımcı Hizmetler Sınıfının, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi etik mi?

feride19
Aday Memur
19 Aralık 2025 11:35

temizlik personelinin bir anda memur olması adil değil


ExpertE
Müsteşar Yardımcısı
19 Aralık 2025 11:54

Katılmakla birlikte; paspas atan bir kamu işçisinin de YHS sınıfındaki bir memurdan fazla alması kabul edilemez. Belirli spesifik özel işler için alınmış olanlar dışında (maden-bilişim-teknik-özel beceri ve uzmanlık vs) en yüksek kamu işçisi, en düşük memurun bir tık altında maaş almalı; tediye ikramiye vs kaldırılmalı ya da tüm memurlara da bu ilave haklar getirilmelidir. Başka türlü çözülmeyecek bu iş. Değmeyecek adamlar aa senle aynı alıyomuşuz ya da üstünde alıyomuşum kusura bakma utandım diyerek bıyık altından gülüyor. Ne hale çevirildi memur birileri görmüyor mu bunu artık?!

feride19, 2 saat önce

temizlik personelinin bir anda memur olması adil değil

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiyeMemura yılda 3 ikramiye zorunlu hale gelmiştir.2025 Aralık maaşlarımızı yazalım3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunBütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladıMerkez Kariyer Uzman ünvanının değiştirilmesiAçlık sınırı 29.828 Yoksulluk sınırı 97.158 Günümüzde bütün memurlar yoksul. Ya yarın.....2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruzDhmi maaşları yine arttı

Sözlük

kavimler göçü 1 Yatırım Fonları 1 omurilik felci 1 yol 2 ferahfeza 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 günün filmi 1 silver ve rüyalar kitabı 1 güne bir söz bırak 1 Anadolu roma şehirleri 6

Son Haberler

Adana kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındıİstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisiHafta sonu 3 sınav düzenlenecekGenç istihdamı için 350 milyon Euro Dünya Bankası desteği!AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.