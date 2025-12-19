Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Görevde Yükselme Sınavı (2024) - Ataması Yapılıp Sonradan Geri Alınan Var mı?


19 Aralık 2025 12:00
Görevde Yükselme Sınavı (2024) - Ataması Yapılıp Sonradan Geri Alınan Var mı?

Merhaba arkadaşlar,

2024 yılında yapılan Görevde Yükselme Sınavı, bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde çok sayıda üniversite ve kurumda eş zamanlı olarak uygulandı.

Bu sınav sonucunda şef kadrosuna atanıp aylarca fiilen görev yaptıktan sonra, tamamen sınavın değerlendirilmesine ilişkin yargısal süreçler gerekçe gösterilerek görevi sona erdirilen personeller olduğunu görüyorum.

Ben de yaklaşık 10 ay boyunca şeflik görevini fiilen yürüttükten sonra, tamamen benim dışımda gelişen bir değerlendirme süreci sonucunda görevimden alındım. Hâlihazırda idare tarafından ilgili mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş durumda.

Benim gibi;

? Ataması yapılıp fiilen görev yaptıktan sonra görevi sona erdirilen,

? Mahkeme / istinaf süreci devam eden,

? Benzer şekilde mağduriyet yaşayan

arkadaşlar varsa, deneyimlerini ve izledikleri yolları paylaşmalarının hepimiz için yol gösterici olacağını düşünüyorum.

Herkese şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiyeMemura yılda 3 ikramiye zorunlu hale gelmiştir.2025 Aralık maaşlarımızı yazalım3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunBütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladıMerkez Kariyer Uzman ünvanının değiştirilmesiAçlık sınırı 29.828 Yoksulluk sınırı 97.158 Günümüzde bütün memurlar yoksul. Ya yarın.....2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruzDhmi maaşları yine arttı

Sözlük

omurilik felci 1 yasaklı madde testleri 8 kavimler göçü 1 yol 2 ferahfeza 1 Anadolu roma şehirleri 6 silver ve rüyalar kitabı 1 antartika 1 Yatırım Fonları 1 günün filmi 1

Son Haberler

Adana kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındıİstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisiHafta sonu 3 sınav düzenlenecekGenç istihdamı için 350 milyon Euro Dünya Bankası desteği!AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.