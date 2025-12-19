4/B Sözleşmeli Büro Personeli GYS

Şimdi arkadaşlar 5 Aralık itibariyle 3 senemi doldurdum ve kadroya geçiş dilekçemi valiliğe teslim ettim. Sorum şu; 7433 sayılı kanuna göre aday memurluk olmadan kadroya geçeceğiz bunu biliyorum. kadro talep dilekçemin yanında meb onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikamı da sundum ve doğrudan veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrosuna geçirilmemi talep ettim. kadro işlemleri bitince de 3 sene özel sektör geçmişim var hizmet birleştirme yapıcam. bu sene gys açılırsa sözleşmelide çalıştığım süreler atıyorum 2 sene vhki olarak çalışmış olmak koşulunu sağlar mı bu konuda bilginiz var mı

