Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/B Sözleşmeli Büro Personeli GYS


19 Aralık 2025 13:29
4/B Sözleşmeli Büro Personeli GYS
Şimdi arkadaşlar 5 Aralık itibariyle 3 senemi doldurdum ve kadroya geçiş dilekçemi valiliğe teslim ettim. Sorum şu; 7433 sayılı kanuna göre aday memurluk olmadan kadroya geçeceğiz bunu biliyorum. kadro talep dilekçemin yanında meb onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikamı da sundum ve doğrudan veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrosuna geçirilmemi talep ettim. kadro işlemleri bitince de 3 sene özel sektör geçmişim var hizmet birleştirme yapıcam. bu sene gys açılırsa sözleşmelide çalıştığım süreler atıyorum 2 sene vhki olarak çalışmış olmak koşulunu sağlar mı bu konuda bilginiz var mı

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
19 Aralık 2025 14:18

Çalıştığınız kurumun, görevde yükselme ve unvan değişikliği gibisinden bir yönetmeliği vardır illaki. Sorunuzun cevabı orada. GYS şartları kurumdan kuruma değişebiliyor.


oaydemir37
19 Aralık 2025 14:20
Hocam içişlerinde çalışıyorum mevzuatta 2 yıllık vhki hizmeti diyor. sözleşmeli olarak çalıştığım süre vhki hizmeti olarak sayılmaz mı onu sormak istemiştim
Mavi.Ufuklar, 2 saat önce

Çalıştığınız kurumun, görevde yükselme ve unvan değişikliği gibisinden bir yönetmeliği vardır illaki. Sorunuzun cevabı orada. GYS şartları kurumdan kuruma değişebiliyor.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
19 Aralık 2025 14:29

Kadroya geçince sözleşmelide geçen süreler kadro dereceye ekleniyor. GYS'de de sayılması lazım. Ben de bir ara Ticaret Bakanlığına bağlı bir birimde sözleşmeli çalışıyordum. Sözleşmeliler GYS'ye giremiyordu, ama kadroya geçince sözleşmelide geçen süreler GYS'de hesaplanıyordu. Sizin de öyledir. Bakanlığınızın insan kaynakları/personel daire başk.'na sorarsanız en net bilgiyi onlar verir.

oaydemir37, 2 saat önce
Hocam içişlerinde çalışıyorum mevzuatta 2 yıllık vhki hizmeti diyor. sözleşmeli olarak çalıştığım süre vhki hizmeti olarak sayılmaz mı onu sormak istemiştim
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

4/B Sözleşmeli Büro Personeli GYSKadro derecesi ne olur ?Merkezi yerleştirmeler ve kurum ilanları arasında istifa ve yeniden atanma (4Bkadrolar)

Sözlük

Açığa Satış 1 ferahfeza 1 Yatırım Fonları 1 yasaklı madde testleri 8 günün filmi 1 Anadolu roma şehirleri 6 omurilik felci 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 11 aracı kurum 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Bakan Ersoy: Turizm çalışanlarının izin düzenlemesinde hak kaybı yokÖğretmene 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl hapis cezasıEğitimin Nobel'inde Aysel öğretmen 50 finalist arasında!TBMM'de Leyla Zana tartışması: Cengiz Çandar Bursa namına özür diledi!Gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.