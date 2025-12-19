Üniversite Kadrolu Memurluktan KPSS ile Kadrolu Memurluğa

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

19 Aralık 2025 15:06
Merhaba,

Üniversitede sözleşmeli tekniker olarak işe başlayacağım. Amacım burada mühendislik okuyup daha sonra mühendis kadrosuna atanmak. Haliyle mühendislik bitene kadar burada kadrolu memur olacağım. Bu durumda diyelim 4 sene sonra KPSS ye girdim yeterli puanı aldım mühendislik için kadrolu pozisyonlara başvuru yapabilir miyim ? Kurumdan muvaffakat almam zorunlu mu ? Sonuçta farklı bir unvanla geçiş yapıyorum.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
19 Aralık 2025 15:24

Üst unvan olduğu için muvafak vs hiçbir şeye gerek yok. direkt geçebilirsiniz kpss ile

