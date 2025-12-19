Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ocak İller arası Tayin



Becayiş istiyor
19 Aralık 2025 16:35
Ocak İller arası Tayin

2026 ocağın son haftası itibariyle 4 yılım doluyor. Önümüzdeki ocak iller ataması ile tercih verme imkanım var mıdır?


ahmet232
Aday Memur
19 Aralık 2025 16:49

maalesef başvuru tarihi itibariyle şartları sağlamanız gerekiyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıBecaiş hakkındaSağlık yönetimi büro personeliOcak İller arası TayinÖzel sektör eş durumu dilekçe verdimYeni doğum yardımlarıBoşanma sonrası tayin hakkındaİller arası tayin 5510 Sayılı kanuna tabi 2008 sonrası memurlar

Sözlük

yol 3 Anadolu roma şehirleri 6 aracı kurum 1 omurilik felci 1 Bugün olanlar 1 TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 antartika 1 kavimler göçü 1 yasaklı madde testleri 8 günün filmi 1

Son Haberler

Yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı: Ülkeme döneceğimİçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulunduÖğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneye ağırlaştırılmış müebbet istendiBakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalımDSÖ: Gazze'de tıbbi tahliye bekleyen 1092 hasta hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.