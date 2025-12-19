Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Becayiş


19 Aralık 2025 16:41
Becayiş

Arkadaşlar becayiş görevlendirme midir? becayiş yapan birinin özlük dosyası vs. önceki çalıştığı il ve kurumda mı kalır? Teşekkürler.

