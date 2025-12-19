Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sağlıklı olan öğretmen engelli öğretmen eşinden dolayı resenden muaf olur mu ?


19 Aralık 2025 17:36
Sağlıklı olan öğretmen engelli öğretmen eşinden dolayı resenden muaf olur mu ?

Merhaba kıymetli hocalarım, sağlıklı öğremen engelli öğretmen eşi ile aynı şehirde görev yapıyor olsa ve norm fazlası olsa engelli eşinden dolayı kendisi de resen norm fazlası atamadan muaf olur mu ?

Çok Yazılan Konular

Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Gönül rızası bağış adı altında para istemekİş bırakma eylemine katılmak istiyorum.Sendika değiştirmek istiyorum.Mahkeme kararı ile gelen öğretmen mi yerine atanan öğretmen mi norm fazlası olur?MEB okullarında Kütüphane memurluğuYeni atanan öğretmenlere tavsiyelerNorm fazlası olarak atanıp proje okuluna başvurabilir miyim?2025 yarıyıl mazeret döneminde İl emri verildi mi?Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.

Sözlük

aracı kurum 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 yasaklı madde testleri 8 omurilik felci 1 ferahfeza 1 Yatırım Fonları 1 yol 3 Anadolu roma şehirleri 6 silver ve rüyalar kitabı 1 Açığa Satış 1

Son Haberler

Yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı: Ülkeme döneceğimİçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulunduÖğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneye ağırlaştırılmış müebbet istendiBakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalımDSÖ: Gazze'de tıbbi tahliye bekleyen 1092 hasta hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.