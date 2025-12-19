Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
haftada 30 saat derse giren öğrertmenin aralık ayı ek dersi kaçtır?


19 Aralık 2025 18:06
haftada 30 saat derse giren öğrertmenin aralık ayı ek dersi kaçtır?

arkadaşlar merak ettiğim hususlar evet nasıl hesaplandığını bilmiyorum. Dolayısyla anlamak için şunu sormak isterim

2 tane öğretmen düşünün farklı branşlar ama nöbet vs her şey aynı. ikisinin de yüksek lisansı da yok. yani sayısal değerler aynı. Sadece farklı branşlar olduğu için ikisinin ders programı farklı (farklı günlerde farklı sayıda ders sayısı ve farklı günlere ayrılmış ama total girdikleri ders sayısı aynı bir haftada).

Bu ikisinin mesela birinin toplam aylık ek dersi 92 iken diğerinin 117 olabilir mi mesela?


ta345
Şef
19 Aralık 2025 18:10

detay: evet fiili haftada 30 saat ek ders nöbet ve rehberlik var bende. 92 saat çıkmış toplam.

