eYDS dil tazminatında kullanılmakta mıdır ?


19 Aralık 2025 19:04
merhabalar,

eYDS sonuçları biz öğretmenler için dil tazminatı almak için kullanılabilmekte midir ?

bir de eYDS nin kendisi ile alakalı bir sorum var : bu sınavda kağıt kalem kullanmamıza izin veriliyor mu ve önceki sorulara geri dönüp bakma - değiştirme imkanı oluyor mu?

teşekkürler.


RotamızAngora
Aday Memur
19 Aralık 2025 19:35

Eyds'nin tek farkı sınavın elektronik ortamda yapılması. Eyds yds aynıdır sonuç olarak.


RotamızAngora
Aday Memur
19 Aralık 2025 19:37

Örnek eyds sınavı var ösym sisteminde, deneme gibi. Geriye dönüp cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.


kimuni
Genel Müdür
19 Aralık 2025 19:48

sağolunuz. peki 1 sayfa bile olsa kağıt + kalem kullanmamıza izin var mı?

RotamızAngora, 1 saat önce

BanuAlkan
Aday Memur
19 Aralık 2025 20:36
ihtiyacınız olmuyor ki e yds mönitör ve mause o kadar ha bir de çiş için 5dklık molalarınız oluyor salon içi wc kullanımı onun dışında tablette çözer gibi dokunmatik olarak da tık tık çözüyorsunuz hepsi bu
