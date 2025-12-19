Özel büro nedir, ne iş yapar?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Gönül rızası bağış adı altında para istemekİş bırakma eylemine katılmak istiyorum.Sendika değiştirmek istiyorum.Mahkeme kararı ile gelen öğretmen mi yerine atanan öğretmen mi norm fazlası olur?MEB okullarında Kütüphane memurluğuYeni atanan öğretmenlere tavsiyelerNorm fazlası olarak atanıp proje okuluna başvurabilir miyim?2025 yarıyıl mazeret döneminde İl emri verildi mi?eYDS dil tazminatında kullanılmakta mıdır ?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.