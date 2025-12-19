Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Özel büro nedir, ne iş yapar?


19 Aralık 2025 20:04
Özel büro nedir, ne iş yapar?

Merhaba hocalarım ben mebde ortaokul İngilizce öğretmeniyim haftada 22 saat derse giriyorum. Ban bugün ilçe MEB?den özel büro işi teklifi geldi bunu kabul edersem okuldaki görevlerim bitecekmiş sizce ne diyorsunuz bu iş mantıklı mı özel büro nedir bilgisi olan varmı ?


bahçesaray
Şef
19 Aralık 2025 20:08
8-5 mesai haftasonu toplantılara vb gidersiniz sadece 18 ekders alırısnız dyk, belletici vb yapamazsınız

kortunak
Aday Memur
19 Aralık 2025 20:09

Bide benim 8 saat dyk var o da gider o zaman

bahçesaray, 43 dk. önce
8-5 mesai haftasonu toplantılara vb gidersiniz sadece 18 ekders alırısnız dyk, belletici vb yapamazsınız

BanuAlkan
Aday Memur
19 Aralık 2025 20:39
özel büro sadece o işi yaparsınız başka ek göreviniz olamaz ilçe ve kaymakamlığın sosyal medya hesaplarını yönetirsiniz 7/24 teliniz açık olmalı 8-17 mesaisinden çok daha fazlası
