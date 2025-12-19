2025/2 DHMI apron memurluğu bekleyenler

Merhaba. 18 Aralık merkezi ataması kapsamında apron memuru kadrosunu bekleyen adayların KPSS puanlarını ve sıralamalarını paylaşabilmesi amacıyla bu başlığı açtım. Bilgi veya duyumu olanların paylaşım yapmasını rica ederim. Ben 86.06 puan, güncellenen sıralama ile 103. olarak bekliyorum.

