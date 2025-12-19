Kadroya Geçmek İstemeyen 4/B Personelin Durumu Hk.

2022 Yılı Aralık ayında Gecici Madde 48 ile kadroya geçirilen personellerden, kadro almak istemeyen personellere mevcut durumda 3 yılını tamamlamış olsa dahi kadro verilmemektedir. Bunun sebebi de Gecici olan maddenin yürürlükten kaldırılmış olmasıdır.

Peki, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar içerisinde 3+1 ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almazken 2026 yılı başında 3 yılını dolduran ve kadro verildiği tarihten sonra işe giren sözleşmeli personeller hangi kanuna istinaden kadroya geçirilecek?

Sağlık alımlarına baktığımda 657 ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile işe alınanlar aynı zamanda " 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 45/A maddesi kapsamında" işe alınmaktadır.

663 sayılı KHK ya göre işe alındıkları için 45/A maddesinde bahsi gecen 3 yılı doldurduktan sonra kadro alır ibaresi ile kadroya geçmektedir. İncelediğimde aynı durum Diyanet İşlerindede mevcut. Lakin 15.12.2025 - 26.12.2025 tarihinde Aile Bakanlığının alımında sadece Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına göre işe alınacaktır diyor. Bu alımla girenler hangi maddeye istinaden kadro alacaklar?

Ayrıca 663 Sayılı KHK'da; "Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." yazmaktadır. Burada 1 ay içerisinde kadro için başvurması gerekmektedir ibaresi yoktur. Yani anladığım kadarıyla eğer 3 yılınızı doldurduysanız kadro talebinde bulunmasanız bile 4. yılınızda yine bulunabilirsiniz demek. Burada talep için taban sınır 3 yıl.

Bu durumda mevcut işe giren sözleşmeliler hangi kanuna göre kadro alacaklar ve kadro geldiği tarihte sözleşmeli olup kadro talebinde bulunmayanlar tekrar kadro alabilecekler mi?