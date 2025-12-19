teşkilat nereye gidiyor!!!

arkadaşlar çok üzgünüm ama bu gerçeği söylemekten de geri durmayacağım. bizim teşkilata her şey müstahak. başımıza ne geliyorsa sadece ve sadece Bizim yüzümüzden geliyor. eşim sağlık personeli. biraz önce 90bin+10bin para puan olacak şekilde promosyonları yattı. merak ettim. sağlık bakanlığı forumuna girip bakayım dedim. adamların bizim gibi laçkalaşmış rezil bir forumu yok herkesin aklı başında herkes sorunun çözümü veya Bilgi alma peşinde. nezaket çerçevesinde herkes Medeni şekilde saygılı. ama gel görelim bizim foruma bakıyorum. küfür edeni mi ararsın. konuyu çarpıtanı mı ararsın,yalan Bilgi vereni mi ararsın ne ararsan var yazık bize yazık. ne zaman bu kadar aşağılık hale geldik akıl alır gibi değil

