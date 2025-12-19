Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İl Disiplin Kurulu Son Savunma


19 Aralık 2025 20:33
İl Disiplin Kurulu Son Savunma

İl Disiplin Kurulu tarafından son savunma istendi.

Müfettiş 7068 6-ç uyarınca "yetkisini ve nüfuzunu....." şeklinde madde uyarınca meslekten çıkarma talep etmiş.

Bundan sonraki süreç nasıl işliyor?

Bilgi sahibi herkesten cevap rica ediyorum.


Soylu444
Şef
19 Aralık 2025 20:47

Daha önce cezan yoksa il disiplin bi altını 24 ay kıdem tenzili verir önceden cezan varsa müfettişin verdiği kararı onaylar dosyan yüksek disiplin kuruluna gider YDK da alt ceza verme yetkisi olmadığından kararı onaylayıp bakana gönderirler vakan imzalar sana tebliğ ederler bu süreç 4 ayı bulur . Sözlü savunma talep et il disiplin kuruluna gerekirse avukatla çık , bu olaydan ötürü adli dava açıldıysa kyok yada takipsizlik aldıysan onu da sun sözlü savunmada

