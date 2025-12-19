Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

gys gireceklerin listesi


19 Aralık 2025 20:34
gys gireceklerin listesi
açıklandı mı arkadaşlar personel MEB'de yayınlanacaktı hala ilan edilmemiş bir bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Gönül rızası bağış adı altında para istemekİş bırakma eylemine katılmak istiyorum.Sendika değiştirmek istiyorum.Mahkeme kararı ile gelen öğretmen mi yerine atanan öğretmen mi norm fazlası olur?MEB okullarında Kütüphane memurluğuYeni atanan öğretmenlere tavsiyelerNorm fazlası olarak atanıp proje okuluna başvurabilir miyim?2025 yarıyıl mazeret döneminde İl emri verildi mi?eYDS dil tazminatında kullanılmakta mıdır ?

Sözlük

kavimler göçü 1 omurilik felci 1 aracı kurum 1 antartika 1 günün filmi 1 yol 3 zina 1 TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 13 Anadolu roma şehirleri 6

Son Haberler

Kazada ağır yaralanan doktor, hayatını kaybettiMazıdağı'nda liseliler arasında bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandıTokat'ta 'böcek' bilmecesi: Dinleme cihazını bulan kişi, cihazın sahibi çıktıBağlı köpek çocuklara saldırdı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.