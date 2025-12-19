Yapay zeka ile dilekçe

T.C.
Danıştay
Dairesi Başkanlığı?na
Gönderilmek Üzere
Bölge İdare Mahkemesi
İdari Dava Dairesi Başkanlığı?na
TEMYİZ EDEN (DAVACI) :
Ad Soyad : ?
Adres : ?
VEKİLİ :
Av. ?
Adres : ?
KARŞI TARAF (DAVALI) :
Bakanlığı
DAVA KONUSU :
Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesinin ? tarih ve E:?, K:? sayılı hukuka açıkça aykırı kararının, 2577 sayılı İYUK?un 49. maddesi uyarınca BOZULMASI istemidir.
I. USULE VE ESASA AYKIRI KARARIN ÖZETİ
Davacı hakkında, görev sırasında gerçekleştiği iddia olunan bir fiil nedeniyle 7068 sayılı Kanun?un 8/6-(h) maddesi uyarınca disiplin cezası tesis edilmiştir.
Bu işleme karşı açılan davada ilk derece mahkemesi olan İdare Mahkemesi, fiilin hukuki vasfını doğru şekilde tespit ederek dava konusu işlemi iptal etmiştir.
Ne var ki, Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin açık, ayrıntılı ve hukuka uygun gerekçelerini tartışmaksızın ve bertaraf ederek, hukuki denetim görevini yerine getirmeden davanın reddine karar vermiştir.
Temyize konu karar, hukuki nitelendirme hatası, gerekçesizlik ve yerleşik Danıştay içtihatlarına aykırılık nedeniyle hukuken sakattır.
II. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI HUKUKA TAM UYUMLUDUR
İdare Mahkemesi kararında açıkça ve tereddüde yer vermeyecek şekilde;
Davacıya isnat edilen fiilin,
7068 sayılı Kanun?un 8/6-(h) bendinde düzenlenen
?kasıtlı olarak gerçek dışı rapor veya tutanak düzenlemek?
fiilinin unsurlarını taşımadığı,
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada,
eylemin ?görevi kötüye kullanma? suçu kapsamında değerlendirilerek
bu suçtan hapis cezası ile cezalandırıldığı,
Bu haliyle fiilin,
disiplin hukukunda farklı, daha ağır bir fiil olarak nitelendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı
tespit edilmiştir.
İlk derece mahkemesi, fiilin sübut bulmuş olmasının, yanlış disiplin maddesi uygulanmasını meşru kılmayacağını açıkça ortaya koymuştur. Bu değerlendirme, disiplin hukukunun temel ilkeleriyle birebir örtüşmektedir.
III. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI AĞIR HUKUKİ HATA İÇERMEKTEDİR
Bölge İdare Mahkemesi;
Suçun hukuki vasfına ilişkin tartışmaya girmemiş,
Ceza mahkemesi kararı ile disiplin maddesi arasındaki açık çelişkiyi görmezden gelmiş,
İlk derece mahkemesinin neden hatalı olduğu hususunda tek bir somut gerekçe ortaya koymamıştır.
Bu haliyle karar;
Denetimsiz,
Gerekçesiz,
Şablon nitelikli,
Hukuki tartışmadan yoksun
bir karardır.
Bu durum, 2577 sayılı İYUK?un 49/2-b maddesi kapsamında açık bozma sebebidir.
IV. EMSAL DANIŞTAY KARARI İLE DOĞRUDAN AYKIRILIK BULUNMAKTADIR
Danıştay 2. Dairesinin 2021/10269 E., 2025/1741 K. sayılı kararında;
Ceza mahkemesince ?görevi kötüye kullanma? suçunun sübut bulmasının,
bu fiilin ağır disiplin cezaları kapsamında değerlendirilmesini tek başına haklı kılmayacağı,
yanlış hukuki nitelendirme ile tesis edilen disiplin işlemlerinin hukuka aykırı olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda da;
Ceza yargılamasında görevi kötüye kullanma kabul edilmiş,
Buna rağmen fiil, 7068 sayılı Kanun?un 8/6-(h) maddesi kapsamına sokularak ağır disiplin cezası tesis edilmiştir.
Bu uygulama, Danıştay içtihadına açık ve doğrudan aykırıdır.
V. HUKUKİ NEDENLER
T.C. Anayasası,
2577 sayılı İYUK,
7068 sayılı Kanun,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Danıştay içtihatları ve ilgili mevzuat.
VI. SONUÇ VE İSTEM
Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesinin ? tarih ve E:?, K:? sayılı kararının HUKUKA AYKIRI OLDUĞU AÇIK OLDUĞUNDAN BOZULMASINA,
Davanın kabulü yönündeki İdare Mahkemesi kararının hukuki isabet taşıdığının tespitine,
Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
T.C.
Danıştay
Dairesi Başkanlığı?na
Gönderilmek Üzere
Bölge İdare Mahkemesi
İdari Dava Dairesi Başkanlığı?na
TEMYİZ EDEN (DAVACI) :
Ad Soyad : ?
Adres : ?
VEKİLİ :
Av. ?
Adres : ?
KARŞI TARAF (DAVALI) :
Bakanlığı
DAVA KONUSU :
Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesinin ? tarih ve E:?, K:? sayılı hukuka açıkça aykırı kararının, 2577 sayılı İYUK?un 49. maddesi uyarınca BOZULMASI istemidir.
I. USULE VE ESASA AYKIRI KARARIN ÖZETİ
Davacı hakkında, görev sırasında gerçekleştiği iddia olunan bir fiil nedeniyle 7068 sayılı Kanun?un 8/6-(h) maddesi uyarınca disiplin cezası tesis edilmiştir.
Bu işleme karşı açılan davada ilk derece mahkemesi olan İdare Mahkemesi, fiilin hukuki vasfını doğru şekilde tespit ederek dava konusu işlemi iptal etmiştir.
Ne var ki, Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin açık, ayrıntılı ve hukuka uygun gerekçelerini tartışmaksızın ve bertaraf ederek, hukuki denetim görevini yerine getirmeden davanın reddine karar vermiştir.
Temyize konu karar, hukuki nitelendirme hatası, gerekçesizlik ve yerleşik Danıştay içtihatlarına aykırılık nedeniyle hukuken sakattır.
II. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI HUKUKA TAM UYUMLUDUR
İdare Mahkemesi kararında açıkça ve tereddüde yer vermeyecek şekilde;
Davacıya isnat edilen fiilin,
7068 sayılı Kanun?un 8/6-(h) bendinde düzenlenen
?kasıtlı olarak gerçek dışı rapor veya tutanak düzenlemek?
fiilinin unsurlarını taşımadığı,
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada,
eylemin ?görevi kötüye kullanma? suçu kapsamında değerlendirilerek
bu suçtan hapis cezası ile cezalandırıldığı,
Bu haliyle fiilin,
disiplin hukukunda farklı, daha ağır bir fiil olarak nitelendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı
tespit edilmiştir.
İlk derece mahkemesi, fiilin sübut bulmuş olmasının, yanlış disiplin maddesi uygulanmasını meşru kılmayacağını açıkça ortaya koymuştur. Bu değerlendirme, disiplin hukukunun temel ilkeleriyle birebir örtüşmektedir.
III. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI AĞIR HUKUKİ HATA İÇERMEKTEDİR
Bölge İdare Mahkemesi;
Suçun hukuki vasfına ilişkin tartışmaya girmemiş,
Ceza mahkemesi kararı ile disiplin maddesi arasındaki açık çelişkiyi görmezden gelmiş,
İlk derece mahkemesinin neden hatalı olduğu hususunda tek bir somut gerekçe ortaya koymamıştır.
Bu haliyle karar;
Denetimsiz,
Gerekçesiz,
Şablon nitelikli,
Hukuki tartışmadan yoksun
bir karardır.
Bu durum, 2577 sayılı İYUK?un 49/2-b maddesi kapsamında açık bozma sebebidir.
IV. EMSAL DANIŞTAY KARARI İLE DOĞRUDAN AYKIRILIK BULUNMAKTADIR
Danıştay 2. Dairesinin 2021/10269 E., 2025/1741 K. sayılı kararında;
Ceza mahkemesince ?görevi kötüye kullanma? suçunun sübut bulmasının,
bu fiilin ağır disiplin cezaları kapsamında değerlendirilmesini tek başına haklı kılmayacağı,
yanlış hukuki nitelendirme ile tesis edilen disiplin işlemlerinin hukuka aykırı olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda da;
Ceza yargılamasında görevi kötüye kullanma kabul edilmiş,
Buna rağmen fiil, 7068 sayılı Kanun?un 8/6-(h) maddesi kapsamına sokularak ağır disiplin cezası tesis edilmiştir.
Bu uygulama, Danıştay içtihadına açık ve doğrudan aykırıdır.
V. HUKUKİ NEDENLER
T.C. Anayasası,
2577 sayılı İYUK,
7068 sayılı Kanun,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Danıştay içtihatları ve ilgili mevzuat.
VI. SONUÇ VE İSTEM
Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
Bölge İdare Mahkemesi ? İdari Dava Dairesinin ? tarih ve E:?, K:? sayılı kararının HUKUKA AYKIRI OLDUĞU AÇIK OLDUĞUNDAN BOZULMASINA,
Davanın kabulü yönündeki İdare Mahkemesi kararının hukuki isabet taşıdığının tespitine,
Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.