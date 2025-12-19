Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı!


19 Aralık 2025 20:55
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı!

Uyuşturucu soruşturması genişlemeye devam ederken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın ifade vermek için adliyeye gelecek


urfa bana küsmüş
Şef
19 Aralık 2025 20:55

We Are Clean.......................:)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Galatasaray -19052025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 17. haftaFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı!Fenerbahçe -1907

Sözlük

Açığa Satış 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 aracı kurum 1 kavimler göçü 1 silver ve rüyalar kitabı 1 Yatırım Fonları 1 zina 1 Anadolu roma şehirleri 6 yol 3

Son Haberler

Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruzEskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor1'i futbolcu 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklamaSakarya'da 37 mahallede şap karantinası başlatıldıValilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.