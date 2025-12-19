Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Eşi ücretsiz izinde olan öğretmenin özür grubu ataması nasıl olur?


19 Aralık 2025 23:22
Eşi ücretsiz izinde olan öğretmenin özür grubu ataması nasıl olur?

Ben öğretmenim, eşimin de başka bir bakanlığa ataması yapıldı. Eşimin ataması öğretmenlerin özür grubu atamasından sonra yapıldığı için ben gidemedim. Ben gidemiyorum diye çocukla mağdur olmamak için eşim ücretsiz izne ayrıldı.Eşim ücretsiz izindeyken görev yeri belgesi ile eş durumu yapabilir miyim? Bir bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

