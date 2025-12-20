Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

içinde saklı tutupta söylemediğin birşey söyle?


20 Aralık 2025 01:53
içinde saklı tutupta söylemediğin birşey söyle?
yeknesak ve monoton

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKaybedenler KulübüAşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuSon iki harften kelime türetmeBugünkü DurumumKelime Oyunuİçinizden gecenlerKafa dağıtmaca...

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 14 yol 3 omurilik felci 1 kavimler göçü 1 TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 zina 1 aracı kurum 1 ferahfeza 1 Bugün olanlar 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1

Son Haberler

Genel Müdür Eyigün: Ankara'da İstanbul yolu ile Eskişehir yolu arasına metro hattı yapılacakKDK Açıkladı, Göreve Tekrar İade Edilen Personel, Uzaklaştırma Kayıtlarının Elektronik Ortamlardan Silinmesini İsteyebilir Mi?20 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıAdliye çalışanları sahne aldı, Başsavcı türkü söyledi'Türkiye birçok mal ve hizmet sektöründe dünyanın enleri arasında'

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.