Bilgim dışında kredi kartı gönderme.


20 Aralık 2025 13:37
Bilgim dışında kredi kartı gönderme.
İyi günler bulunduğum ilçede maaşımızı Halk bankası'ndan alıyoruz. Geçen PTT görevlisi bir tane kredi kartı getirdi. Ama ben hiçbir şekilde talep etmedim. Halk Bankasına gittim. Görevli Halk bankasından maaş aldığımız için sözleşmede böyle bir madde var dedi. Sizde de aynı durum mu geçerli?

Braweheart01
Genel Müdür
20 Aralık 2025 13:45

evet doğru söylemiş. maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorundasınız. mesela ben de ziraat bankasından maaş alıyorum kkbb puanım düşük olduğu için banka kredi kartı vermiyor bankayı cimere şikayet ettim maaş anlaşmasında var vermek zorundasın diye , yine de bana kredi kartı vermedi banka. Yani zorunluluk banka kredi kartı vermes isterse oluyor.


kimuni
Genel Müdür
20 Aralık 2025 13:47

merhabalar, hocam yaklaşık 3 yıl önce bizim ilçe de halk bankası ile anlaşmalı idi. o zaman ben de açık ve net bir şekilde söylemiştim kredi kartı kullanmak istemediğimi ama onlar gönderdikleri maaş hesabı için verilen karta tanımlı kredi kartı göndermişlerdi.

zaten limiti en düşük seviye idi ve hiç kullanmadım çok şükür.

özetle sanırım bize de zorunlu gibi bişey söyledilerdi ve kredi kartı ile maaş kartı aynı kart idi. Ve dediğim gibi hiç kullanmadım.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
20 Aralık 2025 14:05

Cidden istemiyorsanız bankanıza gidip iptal ediniz. Gerekirse dilekçe ve şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz.

Zamanında maaş sözleşmesine ek madde yazmak istediğini söylediğim de çalışan yazabilirsiniz ama dikkate alınmaz demişti. Artı para istemiyordum. Sözleşmeye o maddeyi yazdıktan sonra hiçbir zaman artı para aktif olmadı.

Bir tanıdığımın emekli kartında hem kredi hem maaş hesabı var. Şahıs internet ayarlarından kredi kartını kapattı. İstemediği müddetçe herhalde aktif olmaz. Bu da ayrı bir yol olsa gerek.

Daha fazla yardımcı olacak arkadaşlar çıkar herhalde.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
20 Aralık 2025 14:18

Dilekçenizde şu maddeyi ya açıkça ya da ilgi tutarak yazınız.

5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Madde 8: Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremezler...

Ayrıca: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan ilgili maddeler hükmünce ya da maddeleri açık yazarak dilekçenize ekleyebilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6502.pdf


RotamızAngora
Aday Memur
20 Aralık 2025 16:40

Abartılacak bir durum yok. Mobilden iptal ettirirsin olur biter. Onu da yapamazsan, ararsın muşteri hizmetlerini, kaybettim vs iptal ettirirsin, yenisini de istemezsin. Dilekçe verip vs büyütülecek bir durum değil. Kurumla anlaşması varsa gönderebilir.


spock
Genel Müdür
20 Aralık 2025 17:00

Zorunda değilsiniz. Ben şimdiye dek hiçbir yerden isteğim dışında kart almadım. Hatta şu anki bankada hesap kartım bile yok. Para gelir gelmez asıl bankama aktarıyorum. Sözleşmede varsa o ayrı. Ama yoksa kimse bir şey göndermiyor.

Braweheart01, 4 saat önce

evet doğru söylemiş. maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorundasınız. mesela ben de ziraat bankasından maaş alıyorum kkbb puanım düşük olduğu için banka kredi kartı vermiyor bankayı cimere şikayet ettim maaş anlaşmasında var vermek zorundasın diye , yine de bana kredi kartı vermedi banka. Yani zorunluluk banka kredi kartı vermes isterse oluyor.

