Bilgim dışında kredi kartı gönderme.

İyi günler bulunduğum ilçede maaşımızı Halk bankası'ndan alıyoruz. Geçen PTT görevlisi bir tane kredi kartı getirdi. Ama ben hiçbir şekilde talep etmedim. Halk Bankasına gittim. Görevli Halk bankasından maaş aldığımız için sözleşmede böyle bir madde var dedi. Sizde de aynı durum mu geçerli?

İyi günler bulunduğum ilçede maaşımızı Halk bankası'ndan alıyoruz. Geçen PTT görevlisi bir tane kredi kartı getirdi. Ama ben hiçbir şekilde talep etmedim. Halk Bankasına gittim. Görevli Halk bankasından maaş aldığımız için sözleşmede böyle bir madde var dedi. Sizde de aynı durum mu geçerli?