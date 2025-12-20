Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bugünkü sınav görevine geç kaldım, alınmadım. Yarınki sınav görevine gene de gidebilir miyim?


20 Aralık 2025 13:59
Bugünkü sınav görevine geç kaldım, alınmadım. Yarınki sınav görevine gene de gidebilir miyim?

Bugün ve yarın iki sınav görevim vardı. Bugünküne geç kaldım alınmadım. Yarınki sınav görevim de mi yandı şimdi? Yoksa ona girebilir miyim?


bahçesaray
Şef
20 Aralık 2025 14:29
yarın ki görev yanmadı

Millennium
Şube Müdürü
20 Aralık 2025 15:34

Cezası ne bugününü kacirmanin

bahçesaray, 3 saat önce
yarın ki görev yanmadı

Braweheart01
Genel Müdür
20 Aralık 2025 16:09

rapor alıp pazartesi günü ilçe mem sınavlar bölümüne götürürsen ceza almazsın yapmazsan 1 yıl sınavlara giremezsin + muhakkkik atanır raporun olmadığı için uyarı ya da kınama alırsın


Millennium
Şube Müdürü
20 Aralık 2025 16:20

Muhakkik ne oluyor? Uyarı kınama umrumda değil. Para cezası verilir mi

Braweheart01, 2 saat önce

rapor alıp pazartesi günü ilçe mem sınavlar bölümüne götürürsen ceza almazsın yapmazsan 1 yıl sınavlara giremezsin + muhakkkik atanır raporun olmadığı için uyarı ya da kınama alırsın


Braweheart01
Genel Müdür
20 Aralık 2025 16:26

para cezası olmaz uyarı veya kınama verirler. uğraştırır işte. raporda saat yazmaz gece 12 den önce gün içinde alsan bile yeterli muhakkik ile uğralmaktan iyidir

Millennium, 1 saat önce

Muhakkik ne oluyor? Uyarı kınama umrumda değil. Para cezası verilir mi

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sendika değiştirmek istiyorum.Haftada 30 saat derse giren öğrertmenin aralık ayı ek dersi kaçtır?İş bırakma eylemine katılmak istiyorum.Bilgim dışında kredi kartı gönderme.MEB okullarında Kütüphane memurluğuBugünkü sınav görevine geç kaldım, alınmadım. Yarınki sınav görevine gene de gidebilir miyim?eYDS dil tazminatında kullanılmakta mıdır ?Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

yol 3 aracı kurum 1 omurilik felci 1 TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 ferahfeza 1 zina 1 4 dk.da 20 tane uzun entry girmek 1 bahriyeli 1 şu an çalan şarkı 1 kavimler göçü 1

Son Haberler

3 ünlü isme daha yakalama kararıEski Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşi, 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldıYeşilay'dan uyuşturucu haberlerinde 'normalleştirme' ve 'özendiricilik' riskine karşı uyarıMilli yelkenci Nurhayat Güven, bronz madalya kazandıDEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.