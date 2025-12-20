Mazeret tayni yapabilme durumu?

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
20 Aralık 2025 14:12
Merhaba

Heyetten (7 doktor imzalı) durum bildirir raporu aldım. Raporumda ?göğüs hastalıkları olan bir yerde ikameti uygundur? kararı var.

Bu raporla sağlık mazereti yapabilir miyim?

Ya da görevlendirme alabilir miyim?

(Bağlı olduğum ilçede göğüs has. polikliniği yok)


bahçesaray
Şef
20 Aralık 2025 14:29
2025 kılavuzuna bakın, (özür grubu) orada hangi belgenin nasıl istendiği yazıyor
