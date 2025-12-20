Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ek ders 350tl olmali


20 Aralık 2025 16:29
Ek ders 350tl olmali

Cok adaletsiz birdurum var.Haftalik 8sast derse girip 76bin kazanan branş var ,diğer taraftan 25saat derse girip 80bin alan var.ek dersin hiçbir anlamı yok.Calisan zararda calismayn karda.Bana göre maas karşılığı 20saat olmalı.6,,/6saatderse girene ek ders vermek ayrıca saçmalık.


hiiammia
Şef
20 Aralık 2025 17:36

Maaş 30-40bin ekders 1500 olmalı


uzman-muallim
Memur
20 Aralık 2025 17:37

Bence ek ders 750 veya 800 TL olmalı. Aşağısı kurtarmaz.

