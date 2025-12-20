Sözleşmeli öğretmen doğum izni maaş kesintisi

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
20 Aralık 2025 17:03
Doğum iznindeyim daha doğum yapmadım. Maaş bodromda kesinti gözüküyor. SGK yı aradım doğumdan sonra kesintili yatacak diyor. Bilgisi olan var mı? MEB'in insiyatifindeymiş başka sözleşmeli öğretmenler her ay normal maaşını alıyor anlamadım

