YÖK Başkanı: Yaz Dönemini de kapsayan ilave sömestr dönemi geliyor


20 Aralık 2025 17:12
YÖK Başkanı Erol Özvar:

"Yaz okulları yerine yaz dönemini de kapsayan ilave bir sömestr modelini değerlendiriyoruz.

Bir yıl içinde 3 sömestr mantığı ile ilerlemeyi hedefliyoruz. Mevcut durumda bir sömestr 14 hafta sürüyor bu süreyi kısaltmayı amaçlıyoruz.

Bu modelde eğitim eylülde başlayıp temmuzda sona erecek. 2026-2027 dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz."

