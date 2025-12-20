Merhaba arkadaşlar,
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyorum.
Birinci derece yakınım (annem) %84 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahiptir ve sürekli bakım gerektiren kronik rahatsızlıkları bulunmaktadır.
Sağlık mazereti nedeniyle tayin talebinde bulundum. Ancak tarafıma gelen cevapta, ?bulunduğum ilde tedavisinin mümkün olmadığına dair sağlık kurulu raporu? istenildi.
Bulunduğum il, sağlık imkânları açısından gelişmiş olsa da; annemin mevcut sağlık durumu nedeniyle uzun süreli otobüs veya uçak yolculuğu yapması tıbben riski olduğundan mümkün değildir. Yolculuk esnasında rahatsızlıklarının artması, kontrol ve bakım ihtiyacının aksaması riski bulunmaktadır. Bu nedenle tedavi ve bakım sürecinin, ailesinin bulunduğu yerde sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır.
Bu noktada merak ettiğim hususlar şunlardır:
?Bulunduğu ilde tedavisi mümkün değildir? ibaresi taşıyan bir rapor pratikte alınabiliyor mu?
Sağlık kurulları bu raporu hangi şartlarda düzenliyor?
?Uzun yolculuk yapamaz?, ?sürekli bakım gerektirir?, ?aile desteği olmadan tedavisi aksar? gibi ifadeler içeren bir sağlık kurulu raporu idare tarafından kabul ediliyor mu?
Benzer durumda olup bu şartı farklı bir belgeyle aşabilen var mı?
Tecrübesi veya bilgisi olan arkadaşların yol göstermesi benim için çok değerli olacaktır.
Şimdiden teşekkür ederim.
