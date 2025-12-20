KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KPSS matematik için online eğitim tavsiyesine ihtiyacım var


20 Aralık 2025 17:43
KPSS matematik için online eğitim tavsiyesine ihtiyacım var

Arkadaşlar merhaba 2026 kpss'ye hazırlanacağım yalnızca matematik dersi için online kurs almayı düşünüyorum. Hangi siteyi önerirsiniz.

Dersler canlı olsa bile mutlaka video kaydı tutması gerek çünkü çalıştığım için ders saatlerine uymam mümkün değil.

Çok Yazılan Konular

AÖF atama imkanı?Türkiye şeker fabrikaları maaş ve özlük haklarıSözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi?KPSS-2025/2 merkezi atamaya başvuramıyorum2024 metalurji ve malzeme mühendisleriETİ maden bigadiçİİBF tahmini taban puanlarDHMİ İİBF Ankara2 Çocuklu boşanmış bir anne olarak 36 yaşında KPSS için nasıl bir yol izleyecegimi bilmiyorum2025/2 DHMİ apron memurlugu bekleyenler

Sözlük

Bugün olanlar 1 yol 3 Açığa Satış 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 2 4 dk.da 20 tane uzun entry girmek 1 bahriyeli 1 zina 1 şu an çalan şarkı 2 yasaklı madde testleri 1 kavimler göçü 1

Son Haberler

Beşiktaş, Rizespor'u tek golle geçtiCamide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandıMersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdıBakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruzBurhanettin Duran: Kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.