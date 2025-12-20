Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

ÇSB-DSİ-ETİ MADEN-SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK-TUİK


20 Aralık 2025 17:46
ÇSB-DSİ-ETİ MADEN-SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK-TUİK

Arkadaşlar merkezi atamadan tercih yapacağım inşaat mühendisliği için başlıktaki kurumların olanakları nasıl sizce hangisini öncelikli tercih etmeliyim

Çok Yazılan Konular

4/B Sözleşmeli Büro Personeli GYSMerkezi yerleştirmeler ve kurum ilanları arasında istifa ve yeniden atanma (4Bkadrolar)Kadroya Geçmek İstemeyen 4/B Personelin Durumu Hk.3+1 sözleşmeli personelin kadroya geçişi

Sözlük

TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 4 dk.da 20 tane uzun entry girmek 1 bahriyeli 1 Açığa Satış 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15 aracı kurum 1 omurilik felci 1 Anadolu roma şehirleri 1 yasaklı madde testleri 1 yol 3

Son Haberler

Beşiktaş, Rizespor'u tek golle geçtiCamide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandıMersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdıBakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruzBurhanettin Duran: Kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.