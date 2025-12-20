Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


20 Aralık 2025 20:23
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
merhaba. büro personeli nerelerde çalışır? iş yükü nasıldır ve yan hak var mıdır kurumda? bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)DSİ ye şoför kadrosunda geçişDKMP'nin bağlı kuruluş olması hakkında.Doğa Koruma ve Milli Parklar GM - ElektrikTarım ve Orman Bakanlığı Arazi Tazminatı

Sözlük

TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 şu an çalan şarkı 2 bahriyeli 1 Anadolu roma şehirleri 1 yasaklı madde testleri 1 kavimler göçü 1 zina 1 omurilik felci 1 yol 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15

Son Haberler

Beşiktaş, Rizespor'u tek golle geçtiCamide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandıMersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdıBakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruzBurhanettin Duran: Kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.